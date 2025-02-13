В Казани открылась научно-практическая конференция к 200-летию Каюма Насыри

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурных связей КФУ начала свою работу международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения великого татарского ученого, энциклопедиста, педагога и просветителя Каюма Насыри. В мероприятии принимают участие более 200 исследователей – языковедов, историков, тюркологов, этнографов из Татарстана, других городов и регионов России, а также зарубежных стран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В торжественном открытии конференции «Каюм Насыри – ученый, педагог, просветитель» приняли участие вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов, начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Алсу Шарипова, директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов и ряд других лиц.

«Это знаменательное событие имеет большое значение не только для татарского народа, но и для всего тюркского мира, России и международной научной общественности. В работе конференции принимает участие немало наших соотечественников из-за рубежа, а также наши коллеги из 15 центров Института Каюма Насыри при Казанском федеральном университете», – отметил Радиф Замалетдинов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что сегодня Республикой Татарстан и Казанским федеральным институтом ведется огромная работа по увековечиванию памяти Каюма Насыри.

Институт Каюма Насыри занимается поддержкой, популяризацией и развитием татарского языка и культуры в Российской Федерации, татарского и русского языков и культур в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 2015 году на базе Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета был создан Институт Каюма Насыри. Институт осуществляет поддержку, популяризацию и развитие татарского языка и культуры в Российской Федерации, татарского и русского языков и культур в странах ближнего и дальнего зарубежья. У нас работает уже 15 центров, десять из них – в регионах Российской Федерации и пять – в зарубежных странах: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, недавно открылся центр в столице Беларуси Минске», – рассказал Замалетдинов.

Работа научно-практической конференции будет вестись по трем секциям: «Деятельность Каюма Насыри в области татарского языкознания и лингвометодики», «Вопросы истории, культуры и этнографии татарского народа в трудах Каюма Насыри» и «Творческое наследие Каюма Насыри в контексте восточной литературно-эстетической мысли».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конференция проходит в смешанном формате, в ней наряду с учеными из разных университетов принимают участие представители 15 центров Каюма Насыри, расположенных в России и за рубежом. Этими центрами подготовлено множество мероприятий к 200-летию выдающегося ученого, деятельность которого охватывала различные области науки. Каюм Насыри был и языковедом, и литератором, и ботаником, и медиком. Ему принадлежат труды по деревообработке, металлообработке, кулинарии. Кроме того, Насири составил словарь Корана. Я думаю, что участники конференции, которая продолжит свою работу завтра, постараются раскрыть все стороны его таланта», – напомнила директор «Института Каюма Насыри» Альфия Юсупова.

Десятого февраля Институт Каюма Насыри начал декаду мероприятий, посвященных 200-летию ученого. В рамках декады пройдут открытые лекции, научно-практические конференции, посвященные жизни и научной деятельности просветителя, мероприятия памяти ученого в различных регионах России. На 14 февраля, день рождения Каюма Насыри, намечено посещение могилы ученого.

Зульфия Шавалиева