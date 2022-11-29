Дочь убитого в лифте дома на Минской: «Как можно попасть в голову из ружья случайно?»

На 15 лет отправился за решетку обвиняемый в убийстве в лифте дома на Минской. Тогда в голову был застрелен 51-летний бизнесмен. Шоком стало то, что на жестокое убийство пошел давний друг семьи, а мотивом преступления стали накопившиеся обиды. Также сегодня в суде впервые заговорила дочь убитого. Подробности из зала суда в «Татар-информе».

Ровно полгода понадобилось Верховному суду, чтобы установить все детали случившегося в деле об убийстве казанского бизнесмена в лифте дома на Минской Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Точку в резонансном деле об убийстве казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте дома на Минской поставил Верховный суд Татарстана. На оглашение приговора ушло несколько часов, в итоге суд отправил 36-летнего Марата Низамова за решетку. У суда не осталось никаких сомнений в том, что убийство было спланированным, в то время как сам подсудимый настаивал, что гибель бизнесмена была совершенно случайной.

«Я не хотел убивать. Между нами завязалась драка, во время которой ружье выстрелило случайно, хотя оно было на предохранителе. Я жалею, что так получилось. Больше нечего сказать», – обратился к суду перед вынесением приговора Марат Низамов.

В день приговора впервые со СМИ заговорила дочь погибшего бизнесмена

Ровно полгода понадобилось Верховному суду, чтобы установить все детали случившегося, допросить свидетелей, родных и близких погибшего и самого подсудимого. Дочь убитого бизнесмена, как и следствие, была уверена, что Низамов спланировал убийство заранее и продумал все до мелочей.

Сам подсудимый настаивал, что гибель бизнесмена была совершенно случайной Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Человек заранее все планировал, заранее втирался в доверие. И получилось так, что его план провалился…» – сказала дочь погибшего Вероника. К слову, сегодня женщина впервые заговорила с журналистами и рассказала свою версию случившегося.

Тело Рафаэля Дускаева нашли в сентябре прошлого года на 15-м этаже в одном из домов на Минской. Жуткие кадры окровавленного лифта и лестничной площадки сразу облетели соцсети. Спустя несколько часов по горячим следам по подозрению в убийстве был задержан друг семьи Дускаевых Марат Низамов. Он пытался покинуть город вместе со своим отцом.

По версии следствия, в сентябре прошлого года Низамов должен был купить у Дускаева два земельных участка. Сумма сделки составила 6 млн рублей. Оформив договор купли-продажи, мужчины поехали домой к Низамову. Там он передал бизнесмену кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте Дускаев решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил оппоненту в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

«Он говорит, что выстрел был случайным. Но разве человек будет заходить в лифт с ружьем без чехла? И как можно случайно зарядить "Сайгу" и попасть из нее человеку в голову?» – уверена Вероника.

Разлад в семье и трудности с деньгами – истинные мотивы Низамова, считает дочь убитого

Как рассказала Вероника, Марата Низамова она знает почти 20 лет. Когда-то их семьи тесно дружили, а отцы вели совместный бизнес по выделке шкур. В какой-то момент между партнерами начались разногласия, Низамов-старший покинул бизнес.

Дочь убитого бизнесмена уверена, что Низамов спланировал убийство заранее и продумал все до мелочей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Мне очень жаль мать Марата. Замечательная женщина, она не воспитывала его таким. И сейчас он понимает, что натворил, но не может признать свою вину, мол, как он будет выглядеть перед людьми. Но все доказано. И ему нужно будет ответить за свой поступок», – сказала в беседе с журналистами Вероника.

До того как попасть за решетку, Низамов вел спокойную, размеренную жизнь, добавила дочь погибшего. Он был женат, воспитывал детей и занимался бизнесом. В какой-то момент, по всей видимости, у Низамова начались трудности с деньгами, за которыми последовали постоянные ссоры с супругой.

«Что делает человек в таком случае? Он был загнан в угол. Что делает крыса, когда ее загоняют в угол? Она начинает кидаться. Он не знал, что делать в этой ситуации. Работать не получается, там его не оценили. Бизнес тоже не получается. И, видимо, решил так нелепо разрулить ситуацию», – отметила Вероника.

Пытался отомстить за своего отца – версия обвиняемого

Но у Низамова иная версия случившегося. И мотивами, как он считает, случайного убийства были вовсе не трудности с деньгами и разлад в семье, а месть за своего отца, который когда-то потерял бизнес из-за Дускаева.

Прокуратура настаивала на том, чтобы отправить Низамова за решетку, и запросила для него срок в 15,5 года Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Узнав о том, что бывший бизнес-партнер отца хочет продать два участка с цехами, Низамов решил его обмануть и отобрать землю. Втерся к нему в доверие, сказав, что хочет расширить свое дело. Затем он приобрел купюры «банка приколов» и отправился на сделку. Не учел одного, что Дускаев полезет в кейс проверять наличку. После этого, как настаивал в суде Низамов, бизнесмен полез в драку. Именно в этот момент якобы и произошел выстрел из ружья.

«Его тело спрячут так, что никогда не найдут»

Между тем показания свидетелей и многочисленные экспертизы говорили об обратном – Марат Низамов совершил умышленное убийство. К примеру, его сосед Зуфар Хусаинов рассказал суду, как накануне убийства между ними произошел странный разговор. По его словам, Низамов обмолвился о том, что хочет отобрать у знакомого земельные участки, и спрашивал совета, как все аккуратно провернуть.

«Я тогда сказал, что на дворе сейчас не 90-е годы, если что-то случится, то он будет главным подозреваемым. На что мне Низамов ответил, что он может обратиться к ребятам из Таджикистана или Дагестана. Якобы они могут спрятать тело так, что его никто не найдет», – рассказывал в суде Хусаинов.

Прокуратура настаивала на том, чтобы отправить Низамова за решетку и запросила для него срок в 15,5 года. Выслушав все доводы, суд встал на сторону гособвинения. Низамова отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд частично удовлетворил иск дочери погибшего бизнесмена, вместо запрашиваемых двух с половиной миллионов рублей Низамова обязали выплатить ей полтора. Полмиллиона он выплатил Веронике еще до суда.