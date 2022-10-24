«Пытался отомстить за своего отца»: новый поворот в деле об убийстве в лифте на Минской

Была ли гибель казанского бизнесмена в лифте дома на Минской следствием защиты или спланированным убийством? Именно это в ближайшее время должен выяснить Верховный суд РТ. Дочь убитого считает, что отец стал жертвой обмана. Подсудимый настаивает, что выстрел – роковая случайность в драке. Подробности – в материале «Татар-информа».

36-летнему Марату Низамову предъявлено обвинение по нескольким статьям Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Судебные разбирательства по нашумевшему делу об убийстве в лифте дома на Минской движутся к завершению. Сегодня в Верховном суде Татарстана стороны начали выступать в прениях. Прокуратуре понадобился почти час, чтобы высказать свою позицию: подсудимый виновен, к убийству он готовился заранее.

Кадры окровавленного лифта и подъезда в доме на Минской взорвали соцсети в сентябре прошлого года. В подъезде обнаружили тело 51-летнего казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева. По горячим следам по обвинению в убийстве стражи порядка задержали 36-летнего Марата Низамова. Он попался в тот момент, когда вместе с отцом на машине пытался уехать из города.

По версии следствия, Марат Низамов за 12 млн рублей должен был приобрести у Дускаева два земельных участка с производственными цехами. После сделки мужчины отправились домой к бизнесмену. Перед тем как зайти в подъезд, Низамов достал из багажника карабин «Сайга», объяснив продавцу, что у них с собой крупная сумма и случиться может что угодно.

Передача кейса с деньгами Дускаеву произошла уже в лифте. Там продавец решил открыть кейс и обнаружил купюры «банка приколов». Между мужчинами вспыхнул конфликт, в процессе которого Низамов выстрелил из ружья в голову Дускаева. Доехав до 15-го этажа, он вытащил тело убитого в подъезд, прихватил с собой его паспорт, документы о праве собственности на участки и скрылся на автомобиле.

Низамову предъявлено обвинение по нескольким статьям: в покушении на мошенничество, убийстве с целью скрыть другое преступление и хранении оружия.

Показания, которые давал Низамов в начале следствия, и те, что прозвучали в суде, сильно отличаются друг от друга Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Поводом убийства стала месть за отца

Новые подробности нашумевшего убийства стали раскрываться, когда дело дошло до Верховного суда. Выяснилось, что Дускаев и отец Марата Низамова когда-то вели совместный бизнес по выделке шкур. Потом, по словам обвиняемого, между компаньонами начались разногласия. Низамов-старший решил выйти из общего дела, на этом общение между ними прекратилось.

Спустя несколько лет Низамов решил, как ему казалось, восстановить справедливость. Узнав о том, что Дускаев хочет продать два участка с цехами, Низамов решил его обмануть и отобрать землю.

«Все эти показания подсудимого нацелены на то, чтобы ввести в заблуждение участников процесса. Таким образом, он пытается избежать наказания. То, что Низамов частично возместил ущерб, было сделано для галочки. Он даже толком не извинился. Сказал: "Вероника, прости". Но это было сказано без доли раскаяния», – высказался на судебном заседании адвокат дочери погибшего бизнесмена Артем Гермогентов.

Артем Гермогентов: «Поверить в то, что ружье можно случайно снять с плеча и выстрелить в голову человеку, невозможно» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Зачем ты мне подсунул фантики?»

Показания, которые давал Низамов в начале следствия, и те, что прозвучали в суде, сильно отличаются друг от друга. Изначально подсудимый полностью признавал вину, в том числе и в умышленном убийстве, даже написал явку с повинной. Сегодня он настаивал на том, что выстрел из ружья произошел совершенно случайно, рассказал адвокат дочери погибшего.

«На первом допросе Марат Низамов процитировал слова Рафаэля Дускаева перед убийством. Когда продавец открыл сумку с деньгами, он спросил: "Ты зачем мне подсунул фантики?" На что Низамов ему ответил – это за то, что он предал его отца, и выстрелил в него. Сегодня у подсудимого другая версия случившегося, якобы все вышло неожиданно. Но поверить в то, что ружье можно случайно снять с плеча и выстрелить в голову человеку, невозможно», – сказал Гермогентов.

Прокурор Ольга Зарипова попросила признать подсудимого виновным и отправить его в колонию строгого режима на 15,5 года Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Его тело спрячут так, что его никогда не найдут»

Показания против Марата Низамова дали почти все свидетели, включая даже его знакомых и друзей. Его приятель Хабибуллин рассказал, как в день убийства Низамов приехал к нему домой в окровавленной одежде, быстро переоделся и закинул вещи в стирку. Добавил, что он был сильно взволнован и рассказал, что его якобы хотят убить.

Сосед Низамова Зуфар Хусаинов рассказал суду, как накануне убийства между ними произошел странный разговор. По его словам, Низамов обмолвился о том, что хочет отобрать у знакомого земельные участки, и спрашивал совета, как все аккуратно провернуть.

«Я тогда сказал, что на дворе сейчас не 90-е годы, если что-то случится, то он будет главным подозреваемым. На что мне Низамов ответил, что он может обратиться к ребятам из Таджикистана или Дагестана. Якобы они могут спрятать тело так, что его никто не найдет», – рассказал во время допроса в суде Хусаинов.

Именно показания свидетелей, следы крови погибшего бизнесмена на ружье и результаты экспертизы подкрепили уверенность государственного обвинения в том, что Низамов совершил умышленное убийство. В прениях прокурор Ольга Зарипова попросила признать подсудимого виновным и отправить его в колонию строгого режима на пятнадцать с половиной лет. В качестве дополнительного наказания она попросила еще на два года ограничить Низамова в свободе.

На следующем судебном заседании в прениях должен выступить адвокат Марата Низамова Борис Савельев. Он, по всей видимости, будет настаивать на том, что выстрел из ружья произошел случайно – в тот момент, когда его подзащитный пытался защититься от нападения бизнесмена.