Стартовал суд над казанцем по делу о жестоком убийстве в лифте дома на Минской

Елена Саляхова

Дело о жестоком убийстве в доме на Минской в Казани начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых 36-летний Марат Низамов. Ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в сентябре прошлого года Низамов должен был купить у 51-летнего Рафаэля Дускаева два земельных участка. Сумма сделки составила 6 млн рублей. Оформив договор купли-продажи, мужчины поехали домой к покупателю. Там Низамов передал Дускаеву кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги.

Фото: © Елена Саляхова

Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил Дускаеву в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

Бросив машину у своего знакомого, Марат Низамов пытался уехать со своим отцом из города. Сбежать ему не удалось, его задержали полицейские.

Ожидается, что сегодня на процессе прокурор огласит обвинение по делу, после чего суд перейдет к допросу родственников погибшего.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Советский суд Казани арестовал обвиняемого в жестоком убийстве в доме на Минской в Казани. Его отправили в СИЗО.

