Суд арестовал обвиняемого в жестоком убийстве в доме на Минской в Казани

Советский суд Казани арестовал обвиняемого в жестоком убийстве в доме на Минской в Казани Марата Назимова.

Его задержали 2 сентября. Сегодня следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного отдела СК по Советскому району Казани Арсен Мамаев просил суд заключить Низамова под стражу на два месяца, до 2 ноября.

Помощник прокурора Советского района Казани Яна Подольская поддержала ходатайство следствия.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня Низамов рассказал суду, что у него есть высшее образование, до задержания он работал на «Казаньоргсинтезе» аппаратчиком. Мужчина женат, у него двое маленьких детей – сыну 8 лет, а дочке всего три года. Вину в преступлении он признал полностью и раскаялся. Против ареста не возражал.

«Сожалею, что такое произошло. Искренне прошу прощения», – заявил Низамов в суде.



Однако против его заключения под стражу выступил адвокат Борис Савельев. По его словам, у мужчины серьезные проблемы со здоровьем, и ему требуется лечение. Защитник предоставил суду материалы недавнего обследования Низамова на МРТ. Он добавил, что в 17-18 лет мужчина получил серьезную травму, и после этого его преследуют сильные головные боли.

Фото: © Алина Файзрахманова

«Ему лечиться надо, он больной человек. Зная, что в доме стоит камера, зайти с ружьем, убить в своем же подъезде.. И теперь он даже объяснить не может, что произошло. Мы будем делать экспертизу, чтобы выяснить, был ли он вменяем в момент совершения преступления», – высказался во время перерыва в судебном заседании Савельев.

Адвокат сегодня не подпускал представителей СМИ к Низамову. На все вопросы журналистов защитник посоветовал Низамову отвечать: «Без комментариев», – что тот и сделал.

Фото: © Алина Файзрахманова

По данным следствия, Низамов собирался купить у Рафаэля Дускаева два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 миллионов рублей.

Накануне случившегося мужчины оформили договор купли-продажи и поехали домой к Низамову. Он передал Дускаеву кейс, в котором, как оказалось, вместо денег были билеты «банка приколов».

В лифте Дускаев обнаружил обман и начал возмущаться, в какой-то момент конфликта Низамов выстрелил Дускаеву в голову из «Сайги».

Он вытащил тело убитого в подъезд, а сам уехал на автомобиле. Машину он оставил у знакомого, а сам вместе с отцом попытался покинуть город. Однако сбежать ему не удалось – его задержали.

Фото: © Алина Файзрахманова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в подъезде высотки на Минской было найдено тело убитого мужчины. Предполагаемый убийца скрылся с места преступления на автомобиле «Лада». Спустя несколько часов 36-летний Марат Низамов был задержан.