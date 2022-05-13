Дочь Рамзана Кадырова заявила, что влюбилась в культуру Татарстана

После посещения Казани дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры республики Айшат Кадырова заявила, что влюбилась в татарскую культуру. Своими впечатлениями от столицы РТ она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежат объявленной в РФ экстремистской корпорации Meta).

«Я влюбилась в татарскую культуру! Нам точно есть о чем дружить!» — написала она в сторис.

Кадырова также отметила, что во время своего визита почерпнула множество идей, которые намерена «увезти с собой». Особенно министра поразила татарская кухня. Впечатлило ее и то, как бережно татарстанцы относятся к своим обычаям и традициям, используя при этом современные технологии для сохранения своей самобытности.

Приезд в РТ Айшат Кадыровой был приурочен к Дням Чеченской Республики в Татарстане. Эта поездка стала первым официальным визитом старшей дочери главы Чечни.

Вместе с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой Кадырова открыла выставку «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» на территории Казанского Кремля, о чем сообщал «Татар-информ».