news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
13 мая 2022  14:41
Дарья Сайфиева

Дочь Рамзана Кадырова заявила, что влюбилась в культуру Татарстана

news_top_970_100

После посещения Казани дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры республики Айшат Кадырова заявила, что влюбилась в татарскую культуру. Своими впечатлениями от столицы РТ она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежат объявленной в РФ экстремистской корпорации Meta).

«Я влюбилась в татарскую культуру! Нам точно есть о чем дружить!» — написала она в сторис.

Кадырова также отметила, что во время своего визита почерпнула множество идей, которые намерена «увезти с собой». Особенно министра поразила татарская кухня. Впечатлило ее и то, как бережно татарстанцы относятся к своим обычаям и традициям, используя при этом современные технологии для сохранения своей самобытности.

Приезд в РТ Айшат Кадыровой был приурочен к Дням Чеченской Республики в Татарстане. Эта поездка стала первым официальным визитом старшей дочери главы Чечни.

Вместе с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой Кадырова открыла выставку «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» на территории Казанского Кремля, о чем сообщал «Татар-информ».

#Рамзан Кадыров #чеченская республика #татарская культура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100