Красота линий даже в оружии: Ирада Аюпова и Айшат Кадырова открыли выставку в Казани

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и министр культуры Чечни, дочь Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова открыли выставку «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» в Центре «Эрмитаж-Казань» — одном из музеев Казанского Кремля.

На выставке представлены более сотни предметов, все они из фондов Музея Чеченской Республики и впервые покинули родной регион ради выставки в Казани. Экспозиция заняла три зала. Вводный рассказывает о декоративно-прикладном искусстве чеченского народа, пейзажах как основном направлении художников Чечни. Второй зал мужской: здесь представлены, например, бурки и черкеска, газыри для хранения пороха, кинжалы, огнестрельное оружие, праздничная папаха. Третий зал – женский: посетители увидят портреты чеченских тружениц и невест, натюрморты, миниатюрную сумочку из серебра, кисет, наперстки, сумочкаи для швейных принадлежностей и изящные заколки к ним. А также, например, гигантский дуршлаг начала ХХ века, большие глиняные кувшины для сыпучих продуктов XIX века, выполненные формовкой на круге и обжигом; 15-клавишную гармонь, сделанную из липы, кости, кожи и металла.

Вернисаж открыли лирические музыкальные композиции в исполнении Детского симфонического оркестра Чеченской госфилармонии имени Аднана Шахбулатова, прозвучали мелодии русских, западно-европейских и чеченских композиторов. Айшат Кадырова скромно предпочла вверить открытие выставки произведений своего народа директору Музея Чеченской Республики Залине Мамлеевой, сама от слова воздержавшись.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова все же попросила министра культуры Чечни выйти к микрофону и просто поприсутствовать рядом.

«Наши культуры похожи. У нас удивительно одинаковое восприятие ценностей окружающего мира. Посмотрите, какие потрясающие предметы, особенно декоративно-прикладное искусство. Здесь соприкасаются два начала — мужское и женское. Мужское — это честь, достоинство, отвага, женское — спокойствие, стабильность. Удивительна красота линий всех этих предметов, выраженная в том числе и в оружии. Потрясающие костюмы», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Для обеих министров культуры экскурсию по выставке с акцентами на особенно ценные моменты провели куратор проектов Музея Чеченской Республики Мария Филатова и завотделом изобразительных искусств Музея Чеченской Республики Милана Хадчукаева.

«Использовались исламские орнаменты — солярные символы, рога животных. Считались, что они приносят благополучие, достаток. И я думаю, что они до сих пор работают», — акцентировала Мария Филатова, рассказывая про традиционный чеченский войлочный ковер — истанги.

Выставка «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» будет проходить в Центре «Эрмитаж-Казань» до 13 июня. Вернисаж стал одним из мероприятий Дней чеченской культуры в Республике Татарстан. Завтра,13 мая, в здании Присутственных мест Казанского Кремля делегация из Чечни проведет презентацию Музея Чеченской Республики, рассказав об истории его создания, пополнения коллекций и перспективах.