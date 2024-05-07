Дочь об отце-фронтовике: «За мужество генералиссимус Сталин объявил 18 благодарностей»

Жительница Буинского района поделилась историей своего отца в социальных сетях. Таким образом Иркия Зайнуллина присоединилась к онлайн-флешмобу «Мой герой — моя семья», который проходит в Татарстане.

Отец рассказчицы — Садри Абдулович Каюмов родился 7 августа 1921 года в деревне Черки- Дюртели Буинского района Татарской АССР.

В мае 1941 года он был призван на действительную военную службу в город Шостка Сумской области, где его и застала Великая Отечественная война.

Садри Каюмов служил разведчиком, наводчиком артиллерии, командиром отделения связи в 870 пушечно-артиллерийском полку Запорожской Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого II степени, Суворова дивизии прорыва Резерва Главного Командования 2-го Украинского фронта.

В 1942 году участвовал в героической обороне Сталинграда, был три раза ранен, лежал в госпитале. За свои боевые заслуги ефрейтор Садри Каюмов награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», две медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг», «За победу над Японией».

Верховный Главнокомандующий генералиссимус Иосиф Сталин за отвагу, мужество и мастерство объявил Каюмову 18 благодарностей.

В послевоенные годы герой работал водителем 1-го класса. Умер 10 января 2001 года, похоронен в Буинске.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.