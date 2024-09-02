«До слез»: письмо школьницы из Нижнекамска растрогало бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Письмо нижнекамской школьницы увидели тысячи бойцов в зоне специальной военной операции. Видеопривет девочки бойцы рассылали друг другу как мотивационный ролик, он трогал их до слез. В нем были слова поддержки и, конечно же, главные для каждого бойца слова: дома их ждут и верят в каждого.

«Мне тяжело представить, каково вам там. Я счастлива, что наша страна пропитана такими верными и патриотическими людьми», — сказано в обращении девочки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Это письмо российским солдатам Самира прочитала на творческом вечере, который прошел в Нижнекамске. Организаторы отправили послание одному из бойцов.

«Я тронут. Я сам творческий человек, очень сентиментальный. Было очень приятно. До мурашек. Одни эмоции. Нет слов. Я пацанам еще покажу...» — заявил боец с позывным Артист.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Солдат сдержал обещание. За считанные дни видеопослание нижнекамской школьницы посмотрели тысячи бойцов. Оно попало в категорию часто пересылаемых сообщений.

Спустя два месяца случилась трогательное событие. На одном из очередных арт-квартирников нижнекамец-военный и девочка — автор письма встретились.

«Это было потрясающе. Даже не ожидали, что так получится. Мы просто хотели объединить людей, а объединили даже тех, кого не ожидали. Юное поколение и взрослое...» — рассказали организаторы арт-квартирника Чулпан Миннебаева и Марат Загриев.

Солдат поблагодарил Самиру за письмо от всех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Признался, что слова, написанные девочкой, тронули его до слез.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Все были в восторге. Простая девочка, которая переживает. У всех ком в горле», — пояснил Артист.

Самира рада, что ее письмо обрадовало бойцов. Девочка призналась, что писала его долго.

«Надо всё продумать, описать. В свою душу заглянуть. Я написала это с искренностью и огромной любовью», — поделилась Самира Загрутдинова.

Школьница добавила, что обязательно напишет еще письма. Призывает делать это и всех остальных, ведь на фронте их так ждут.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру