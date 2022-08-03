«До неустановленных размеров»: для соборной мечети изменили правила застройки Казани

Изменения в бюджете Казани, создание условий для людей с инвалидностью, вопросы пользования и застройки столицы Татарстана обсудили сегодня депутаты на XV заседании Казанской городской Думы. Ключевые тезисы выступлений — в репортаже «Татар-информа».

Изменения в бюджете Казани, создание условий для людей с инвалидностью, вопросы пользования и застройки столицы Татарстана обсудили сегодня депутаты на XV заседании Казанской городской Думы Фото: kzn.ru

В Казани откроется коворкинг для инвалидов и благотворителей

В заседании Казгодумы приняли участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, руководитель и должностные лица городского исполкома, прокурор города Олег Дроздов, начальник УМВД России по Казани Надир Закиров, представители молодежного парламента.

Событие началось с традиционного награждения горожан, внесших большой вклад в развитие столицы республики. Так, приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ за высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарности от министра строительства удостоился генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест», депутат Казгордумы Делюс Сиразетдинов.

Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова медалью «За доблестный труд» награждена начальник отдела экономического развития администрации Кировского и Московского районов Казани Марина Аксенова. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд медаль «100 лет образования ТАССР» вручена ветерану труда Муниру Манюшеву.

Также были отмечены и поощрены врач-невролог Республиканского клинического неврологического центра Наталья Бабичева, директор КДК Ленина, депутат Казгордумы Зухра Нигматуллина, директор учебно-спортивного комплекса «Зилант» Анатолий Зиндеев, замглавы администрации Советского района Айсылу Хамзина и многие другие.

Большой блок вопросов на сессии был посвящен созданию условий для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Первой выступила заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Спикер анонсировала, что 1 сентября в столице Татарстана откроется коворкинг «Добрая Казань», который объединит под своей крышей представителей более ста благотворительных сообществ.

Гузель Сагитова анонсировала, что 1 сентября в столице Татарстана откроется коворкинг «Добрая Казань» Фото: kzn.ru

«Представители более ста благотворительных сообществ будут собираться для совместной работы, обмена опытом и подготовки проектов. Здесь же планируется проводить семинары и тренинги. Одновременно в кабинетах смогут трудиться до 24 приглашенных специалистов. Сейчас в помещениях площадью 560 кв. метров продолжается ремонт, мы надеемся, что к 1 сентября он [коворкинг] откроется. И также здесь разместится общественная организация ветеранов-пенсионеров Казани», — отметила докладчик.

Будет благоустроена и прилегающая к коворкингу территория. Общий лимит финансирования составит 35,7 млн рублей.

Гузель Сагитова перечислила еще несколько проектов для проведения полезного досуга. Например, при школе №49 открылся новый творческий досуговый центр «МастерОК» для учащихся и детей с ОВЗ.

Первый набор детей осуществил инклюзивный досуговый центр в здании театра «Экият», открытый при поддержке Министерства культуры РТ и благотворительного фонда «В твою пользу».

Также скоро начнет работу инклюзивный досуговый центр «Перемена» на улице Кул Гали, где будут работать специалисты гончарного мастерства, столярного дела, преподаватели кулинарных курсов, керамики. Здесь же откроется фитнес для мам, воспитывающих детей с особенностями развития. Также принято решение об организации инклюзивных досуговых центров для детей с ограниченными возможностями здоровья во всех районах города.

Администрация Советского района совместно с Общественной организацией «Просто другие» реализовала проект учебно-тренировочной квартиры для людей с ментальными нарушениями развития. Этот проект, который называется «Путь к жизни», стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Он призван адаптировать детей и подростков с нарушениями в развитии к жизни в обществе, обучить самостоятельности через практические тренировки в реальных бытовых условиях. Аналогичные тренировочные квартиры появятся в каждом районе Казани.

Также Гузель Сагитова сообщила, что совместно с общественной организацией «Просто другие» и школой №86, где в ресурсном классе обучаются дети с расстройством аутистического спектра, запускается медиапроект «Пазл». В рамках него ученики будут рассказывать об аутизме своим сверстникам. Проект реализуется на площадке инклюзивной киношколы «Титры», где также запускается пилотная программа обучения детей с РАС киноискусству.

Ильсур Метшин поручил уделить пристальное внимание на ремонт и оснащение кабинетов, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья Фото: kzn.ru

Метшин: «Это особенные дети, и к ним необходимо особенное отношение»

В столице Татарстана будут отремонтированы и дооснащены 136 кабинетов в 45 школах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Пять лет назад такими классами были оборудованы лишь 34 школы. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил уделить пристальное внимание этой работе.

«За ближайшие 2-3 года необходимо оснастить эти кабинеты всем необходимым оборудованием. Это особенные дети, и к ним необходимо особенное отношение», — подчеркнул градоначальник.

Замруководителя исполкома по соцвопросам Гузель Сагитова доложила, что всего в столице Татарстана функционируют девять государственных коррекционных школ, работающих по пяти нозологиям.

По четырем нозологиям, включая расстройство аутистического спектра, задержку психического развития, нарушение интеллекта (синдром Дауна) и нарушение опорно-двигательного аппарата, требуются специальные условия — создание специальных или ресурсных классов.

«На сегодняшний день с учетом потребностей детей необходимо отремонтировать и переоборудовать 136 кабинетов в 45 школах, которые будут оснащены специальными партами, сенсорными комнатами и другим специальным оборудованием», — сообщила Сагитова.

В 312 муниципальных детских садах, 26 частных детсадах, 10 дошкольных отделениях, двух прогимназиях и одном Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения ведется большая коррекционная работа. На сегодня открыто 655 групп для более 10 тыс. детей по разным нозологиям, где к школьному возрасту до нормы корректируется развитие большинства детей, добавила замруководителя исполкома.

Руслан Юсупов напомнил, что около 10% мест на парковке предназначены для людей с инвалидностью, но зачастую все эти места заняты Фото: kzn.ru

Проблема для Казани — парковка недобросовестных водителей на местах для инвалидов

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров пообещал поднять вопрос по недобросовестным водителям, которые паркуются на местах, предназначенных для инвалидов.

К президиуму заседания и выступающей — Гузель Сагитовой обратился депутат Руслан Юсупов, который напомнил, что около 10% мест на парковке предназначены для людей с инвалидностью. Однако зачастую все эти места заняты. «Когда будет проводиться системная работа с этими нарушителями?» — задал он вопрос.

По словам Сагитовой, для исполкома Казани это очень проблемный вопрос: неоднократно они получали письма, но при этом штрафовать нарушителей у них нет полномочий. «Мы знаем эту проблему, но, к сожалению, эти вопросы оказываются не под нашим контролем. И недобросовестные автомобилисты пользуются этим, чтобы не платить за стоянку. В итоге места для инвалидов постоянно заняты. Это вопрос к представителям ГИБДД», — отметила докладчик.

Рустем Гафаров добавил, что работа по организации и контролю парковочного муниципального пространства ведется регулярно. «На торговых объектах совместно с ГИБДД завтра как раз состоится городская комиссия. Этот вопрос поднимем», — пообещал он.

Ильсур Метшин поручил Гузель Сагитовой усилить разъяснительно-агитационную работу с водителями и подключить к этой задаче СМИ.

Сегодня на территории Казани организованы муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети, рассчитанные на 6161 машино-место, из которых 616 предназначены для транспортных средств инвалидов. Места для инвалидов на всех муниципальных парковках Казани оборудованы дорожными знаками 8.17 «Инвалиды» и обозначены специальной разметкой.

Рустем Гафаров пообещал поднять вопрос по недобросовестным водителям, которые паркуются на местах, предназначенных для инвалидов Фото: kzn.ru

Форум «Добрая Казань» планируют объединить с фестивалем Игоря Крутого

В столице Татарстана после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, состоится форум «Добрая Казань». Идею организовать пятое, юбилейное мероприятие одобрил мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник поручил рассмотреть возможность проведения форума до конца этого года. «Мы будем его готовить, вносите предложения. Напомню, что „Добрая Казань“ — один из 12 приоритетов развития города. Традиционно форум дает старт реализации новых проектов, открывает для нас новые практики. Соберемся, сверим часы, выстроим планы, изучим новый опыт, который можно будет применить в нашем городе», — сказал градоначальник.

Замруководителя исполкома по соцвопросам Гузель Сагитова сообщила, что уже сформирована предварительная программа мероприятия и составлен предварительный список его участников.

Депутат Казгордумы, директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова поинтересовалась у Сагитовой судьбой фестиваля «Добрая волна», который проводит мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого. Санникова отметила, что созданный как городской проект впоследствии вышел на всероссийский уровень.

Проведение фестиваля «Добрая волна», добавила она, станет возможным в случае появления гранта. «Мы надеемся, что Академия Игоря Крутого получит грант, и в осенне-зимний период отборочные туры пройдут по всей России. Я очень надеюсь, что удастся совместить форум „Добрая Казань“ с фестивалем», — поделилась она.

Эльмира Зарипова сообщила, что в Казани очень высокий процент трудоустройства людей с инвалидностью Фото: kzn.ru

Минтруд: В Казани необходимо реализовать право на труд 1,4 тыс. людей-инвалидов

О трудоустройстве казанцев с инвалидностью отчиталась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она сообщила, что Казани очень высокий процент трудоустройства таких людей — он составляет 33%, тогда как по России — около 25%.

«Можно сказать, что на 10% трудоустройство людей с инвалидностью в Казани превышает федеральный показатель. В республике он порядка 30%, но мы на себя взяли амбициозную задачу — в этом году трудоустроить 40% людей трудоспособного возраста с инвалидностью. А это 40% от 18 тысяч человек», — отметила докладчик.

По словам Зариповой, муниципалитет решает задачу с трудоустройством системно. Только с начала года работу получили порядка 800 человек. Для того чтобы достичь цифры в 40%, необходимо реализовать право на труд 1,4 тыс. людей-инвалидов, добавила глава ведомства.

Ирек Мухаметшин доложил об изменениях в бюджете столицы. Казань увеличила бюджет, но закончит год с дефицитом Фото: kzn.ru

Казань завершит 2022 год с дефицитом бюджета в 4,5 млрд рублей

Начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин доложил об изменениях в бюджете столицы. Казань увеличила бюджет, но закончит год с дефицитом.

Спикер пояснил причины изменения бюджета. Так, по его словам, в казну поступил возврат неиспользованных остатков финансовой помощи прошлых лет — 947,6 млн рублей. Данные средства направляются на изъятие земельных участков и возмещение убытков, причиненных собственникам при строительстве дорог и метрополитена — 587,7 млн, капитальный ремонт коммунальной техники — 229,1 млн, организацию транспортного обслуживания населения — 150 млн рублей, благоустройство территории города — 109,4 млн рублей, новогоднее оформление города — 24,3 млн, материальное поощрение — 700 тыс. рублей и прочие расходы.

Помимо этого, в 2022 году увеличен объем безвозмездных поступлений из бюджета республики на 1,1 млрд рублей. Они будут направлены на содержание муниципальных учреждений — более 340 млн рублей, на выплаты грантов работникам культурных учреждений — 255,6 млн рублей, обеспечение доступности общественного транспорта — более 250 млн рублей, изъятие земельных участков под строительство автодорог, оплату кадастровых работ по изготовлению актов обследования — 154,2 млн рублей, на организацию транспортного обслуживания населения — 56,2 млн рублей, посадку декоративных деревьев и кустарников — 25 млн рублей, 10,8 млн рублей — на содержание ливневок, на городские мероприятия — 3,5 млн рублей.

За счет остаточных средств на начало 2022 года Мухаметшин предложил увеличить расходную часть бюджета на 562,9 млн рублей и перераспределить ранее согласованные расходы в 267 млн рублей.

Таким образом, 830 млн рублей направляются на капитальный ремонт и строительство зданий муниципальных учреждений, содержание муниципальных учреждений города, благоустройство территории города и дорожное хозяйство, общегородские мероприятия.

«В результате внесенных изменений объем бюджета Казани на 2022 год по доходам составит 33,7 млрд рублей, расходам — 38,3 млрд рублей с дефицитом 4,5 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города», — отметил Ирек Мухаметшин.

В Казани изменены правила землепользования и застройки для строительства соборной мечети на месте парка аттракционов «Кырлай» Фото: kzn.ru

«При строительстве соборной мечети было решено не идти дальше по пути угадывания»

В Казани изменены правила землепользования и застройки для строительства соборной мечети на месте парка аттракционов «Кырлай». С проектом на XV заседании Казгордумы выступил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

По его словам, 20 июля 2022 года от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поступило требование об изменении правил застройки Казани для размещения объекта регионального значения — соборной мечети. Кадастровый номер земельного участка по улице Односторонняя Гривка оканчивается на «37», его площадь на сегодня составляет 81,6 тыс. квадратных метров.

«Изначально был поставлен максимальный предел в 50 тысяч, предполагалось, что это будет порог. Но мы увидели, что такой крупный объект республиканского значения по земельному участку в максимальный размер не проходит. Осуществление религиозных обрядов „Зона размещения объектов культурного назначения“ число „50 000“ заменить словами „н.у.“ — не устанавливается», — заявил Кадыров.

Отвечая на вопрос одного из участников заседания, он добавил, что для крупных объектов формата «О4» всегда отводится такая зона. Также это касается парков, культурно-досуговых мест и других объектов, которые находятся в этой же зоне.

«Было принято решение не идти дальше по пути угадывания, потому что, возможно, будет объединение земельного участка, может быть, он увеличится. И решили установить „неустановленный показатель“, — пояснил докладчик. — В этой же зоне есть другие виды, которые стоят с неустановленным показателем. В частности, это участки культурно-досуговой деятельности, парки отдыха». Депутаты единогласно поддержали данный вопрос.

Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.

Напомним, в финал конкурса прошли восемнадцать команд. Кроме авторов из России, в числе конкурсантов — коллективы из Египта, Турции, ОАЭ, Казахстана и Узбекистана. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о каждом из них.

8 июля были подведены итоги международного конкурса эскизных проектов соборной мечети в Казани. Первое место разделили два проекта — Айвара Саттарова (Казань) и бюро «Гинзбург архитектс» (Москва).