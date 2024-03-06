До конца года «Росатом» определится со строительством АЭС по выпуску водорода

Госкорпорация «Росатом» собирается к концу текущего 2024 года принять инвестиционное решение о строительстве атомной энерготехнологической станции по выпуску водорода. При этом в качестве потенциальной площадки для размещения станции ранее рассматривался Татарстан.

«На текущий момент разработан технический проект реакторной установки. На 2024 год запланирована разработка материалов обоснования инвестиций. К концу текущего года мы планируем принять инвестиционное решение и запустить проект в реализацию», — рассказал, выступая в Совете Федерации, вице-президент АО «Русатом Оверсиз» Антон Москвин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам представителя компании, работа над проектом ведется не первый год. Он назвал станцию «флагманом» технологической программы «Росатома» и пояснил, что технология производства предполагает применение природного газа.

Атомная энерготехнологическая станция будет состоять из четырех энергоблоков производительностью 153 тысячи тонн водорода в год на один энергоблок. Вводить станцию в эксплуатацию планируется поэтапно вплоть до 2035 года.

О намерении «Росатома» выбрать Татарстан для размещения АЭС для производства водорода стало известно в январе прошлого года. Цель — создание крупномасштабного производства водорода методом паро-кислородной конверсии метана без выбросов в атмосферу углекислого газа. Инициатива тогда заинтересовала Раиса РТ Рустама Минниханова.

Позднее эксперты, собравшиеся на площадке Казанского энергоуниверситета, пришли к выводу, что станция республике пока не нужна, но если «Росатом» решит ее построить, то с кадрами проблем точно не возникнет. Председатель правления «Системного оператора» (диспетчер ЕЭС России) Федор Опадчий в свою очередь заметил, что с энергетической точки зрения строительство АЭС в Татарстане не выглядит оптимальным решением.