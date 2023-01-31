«Быстро не будет, но завтра обязательно наступит»: Татарстану предложили «водородную» АЭС

Предприятия нефтехимкомплекса Татарстана в прошлом году нарастили выпуск продукции почти на 2%, а отчисления налогов выросли на 40%. Такие цифры озвучили на первом в 2023 году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». По традиции обсудили новые проекты, которые предлагают создать в республике.

Рафинат Яруллин отметил «высокий потенциал замещения импорта химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также необходимость развития отечественных технологий и оборудования для нужд российской экономики»

Фото: president.tatarstan.ru

Предприятия нефтехимотрасли увеличили налоговые платежи в казну республики на 40%

Часть заседания холдинга прошла в закрытом для СМИ режиме. По сложившейся традиции итоги работы предприятий изложили в скупом пресс-релизе. Хотя в новых экономических реалиях результаты можно назвать крайне позитивными: предприятия нефтегазохимического комплекса в 2022 году увеличили объемы производства на 1,8% в сравнении с предыдущим годом. Выросла добыча нефти, выпуск нефтепродуктов, удобрений. Компании увеличили отчисления в консолидированный бюджет РТ – на 40%, до 121 млрд рублей.

В информации холдинга также подчеркивалось, что весь прошлый год в Татарстане «велась активная работа по созданию импортозамещающих продуктов».

Глава холдинга Рафинат Яруллин, судя по тому же пресс-релизу, отметил «высокий потенциал замещения импорта химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также необходимость развития отечественных технологий и оборудования для нужд российской экономики». Прозвучавшие в открытой части доклады именно этому и были посвящены.

Виталий Петрунин представил инвестпроект «Росатома» – создание крупномасштабного производства водорода методом парокислородной конверсии метана на базе атомной «энерготехнологической» станции Фото: aem-group.ru

АЭС для производства водорода предлагают построить в Татарстане

Наиболее интересным оказался доклад первого заместителя генерального директора нижегородского ОКБМ «Африкантов» Виталия Петрунина. Бюро входит в состав холдинга «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») и специализируется на производстве энергетического оборудования для «мирного атома»: реакторов, насосов различного типа, теплообменников. Есть у «Африкантова» и опыт взаимодействия с предприятиями Татарстана: «Татнефть» закупала у него герметичные насосы для перекачки нефтепродуктов, а предприятия СИБУРа – для перекачки сжиженного природного газа (СПГ). Но Татарстан интересен ОКБМ не только как заказчик.

Петрунин представил инвестпроект «Росатома» стоимостью 30 млрд рублей – создание крупномасштабного производства водорода методом парокислородной конверсии метана на базе атомной «энерготехнологической» станции (АЭТС) «с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью».

По сути, АЭТС – это та же обычная АЭС, но построенная в первую очередь для производства не электрической энергии, а именно водорода (высокопотенциальное тепло, впрочем, может быть использовано и для других целей – например, конверсии угля). Инвестором проекта, вписанного и в Энергостратегию-2035, и в утвержденную Правительством РФ в 2021 году Концепцию развития водородной энергетики в России, выступает концерн «Росэнергоатом» (управляет всеми АЭС в России). В настоящее время проект находится на стадии НИОКР.

По словам Петрунина, тема сама по себе не нова – еще на излете СССР в Минсредмаше (который потом и был преобразован в «Росатом») прорабатывали перспективы производства водорода, аммиака, метанола и других продуктов за счет использования высокопотенциального тепла. В 1989 году Совет Министров СССР даже принял постановление о строительстве в стране пяти таких комбинатов, причем один из них планировалось разместить в Нижнекамске. По понятным причинам в 1990-х проект встал и дальше не развивался. За это время мир ушел далеко вперед – в том же Китае в прошлом году запустили два реактора мощностью 250 МВт каждый, которые помимо электроэнергии предназначены для производства водорода.

По словам Петрунина, тема сама по себе не нова – еще на излете СССР в Минсредмаше (который потом и был преобразован в «Росатом») прорабатывали перспективы производства водорода и других продуктов Фото: rosenergoatom.ru

Запустить атомную станцию планируется в 2035 году

Сейчас в «Росатоме» намерены наверстать упущенное. Тем более что технология, разработанная в «Африкантове», имеет ряд преимуществ. Например, в ней исключается сжигание природного газа. Парометановую смесь будут нагревать гелием в высокотемпературном теплообменнике, что позволит за один технологический цикл преобразовать до 99,7% метана в водород, обычно – 70-80%. В ОКБМ уже работает опытная установка мощностью 15 МВт. Важно и то, что производство оборудования можно полностью локализовать в России.

Согласно дорожной карте проекта, утвержденной в госкорпорации, первый энергоблок уже полноценной «водородной» АЭТС мощностью 200 МВт планируется запустить в России в 2032-2033 годах, а всю станцию из четырех блоков ввести в эксплуатацию в 2035 году. Выпуск водорода на ней составит 440 тыс. тонн в год.

Вопрос – где она будет построена? В этом плане у Татарстана весомые преимущества. Здесь развита инфраструктура – наличие природного газа, водных ресурсов (река Кама), нет сейсмических рисков, а власти заинтересованы в инновационных проектах и декарбонизации промышленности. В числе плюсов Петрунин упомянул также и недостроенную Татарскую АЭС. Минус пока только один – дефицит электроэнергии. Хотя, судя по параметрам, это всего 200 МВт, что вполне решаемо.

Крупный нефтегазовый комплекс, сосредоточенный в республике, может стать потенциальным потребителем не только водорода, но и сопутствующей продукции Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но главное – крупный нефтегазовый комплекс, сосредоточенный в республике, может стать потенциальным потребителем не только водорода, но и сопутствующей продукции. Дело в том, что в ОКБМ «Африкантов» инвестпроект изначально ориентировали на выпуск водорода с чистотой 99,9%, который планировалось полностью экспортировать. Но нынешняя ситуация, отметил Петрунин, заставляет пересмотреть целеполагание.

«Нам нужно менять технические требования к проекту и искать внутреннего потребителя. А вполне возможно, и отказаться от выпуска только чистого водорода и перейти на широкую продуктовую линейку: метанол, аммиак и другие. Вопрос требует осмысления и взаимодействия, в том числе с предприятиями Татарстана», – полагает Петрунин.

По его словам, территория республики очень привлекательная для реализации инвестпроекта. «Мы проанализировали большое количество районов и регионов и хотели бы более детально рассмотреть территорию Татарстана для того, чтобы обосновать дальнейшие инвестиции», – сказал Петрунин. Он добавил, что площадку в госкорпорации рассчитывают выбрать до конца года. И предложил создать рабочую группу, включив в нее как предприятия «Росатома», так и «заинтересованные нефтеперерабатывающие предприятия Татарстана», в том числе и для проработки этого вопроса.

Президента Татарстана Рустама Минниханова тема очень заинтересовала. Тем более, как следовало из презентации докладчика, совокупные налоговые поступления от строительства и эксплуатации 4-блочной АЭТС для региона, где она разместится, могут превысить 20 млрд рублей в год.

Президента Татарстана Рустама Минниханова тема очень заинтересовала Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель республики напомнил, что у «Росатома» уже есть здесь проекты – по выпуску ПАН-прекурсоров, углеродного волокна. Проект, представленный ОКБМ «Африкантов», он назвал очень интересным и перспективным.

«Больше десяти лет назад мы эту тему (строительства АЭС, – прим. Т-и) поднимали. У нас большие планы. Нам же иностранцы ограничили технологии. Если у нас будут свои технологии... Нам нужно двигаться в данном направлении. Быстро не будет, но это сейчас кажется, что не быстро, но завтра обязательно наступит», – отметил Минниханов.

НИИ акустики продвигает новую технологию сжижения газа

Поддержал Минниханов и второй проект, представленный исполнительным директором Межрегионального экспертно-аналитического центра (МЭАЦ, Москва) Анатолием Замрием. Столичный гость из организации, созданной при Союзе нефтегазопромышленников России, представил инновационную технологию производства сжиженного природного газа (СПГ), разработанную в подмосковном НИИ прикладной акустики.

Замрий напомнил, что 60% газовых месторождений в стране расположены на большом расстоянии от конечных потребителей, из-за чего уровень газификации регионов в России в среднем составляет 71%.

Для Татарстана, степень газификации которого составляет 99,51%, эти проблемы выглядят неактуальными. Однако очевидно, что потребность в малотоннажном производстве СПГ в стране будет расти и республика может выиграть, если включится в производство оборудования для сжижения. Тем более что в Татарстане сосредоточен мощный машиностроительный комплекс. Кстати, в прошлом году в Высокогорском и Тюлячинском районах Татарстана заработали и комплексы по производству СПГ.

60% газовых месторождений в стране расположены на большом расстоянии от конечных потребителей, из-за чего уровень газификации регионов в России в среднем составляет 71% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом у России сейчас нет собственной эффективной технологии производства СПГ, до сих пор считалось, что проще все закупить на Западе. Но теперь придется крутиться самим. По словам Замрия, традиционные методы сжижения базируются на криогенных технологиях, которые стоят дорого. Инновационная разработка, которую он предложил Татарстану, основана на термоакустическом методе охлаждения газа. Как объяснил докладчик, в том же США таким способом СПГ производят уже давно, но исключительно для собственных нужд. Но именно поэтому в том, что технология рабочая, сомнений нет: «Наши друзья-соперники давно доказали, что работать это будет».

Апробацию термоакустической технологии планируется начать с выпуска кондиционеров и холодильников

Ставка на новый метод, посчитали в МЭАЦ, позволит российским производителям существенно сэкономить на капзатратах: так, строительство установки по термоакустическому сжижению мощностью 30 тыс. тонн обойдется в 10 раз дешевле «обычной» (125 млн рублей вместо 1,43 млрд). В 10 раз меньше потребуется такому заводу и оперативного персонала, себестоимость продукции удастся снизить на 27%, а срок окупаемости – до 13 месяцев.

Перечисленные эффекты впечатлили Рустама Минниханова. «Звучит очень заманчиво. Тема популярная, интересная, при газификации тащить трубы далеко иногда нет смысла, а тут поставил бочку и заправил», – прокомментировал он.

Рустам Минниханов добавил, что производство оборудования именно для сжижения природного газа будет, так сказать, вершиной освоения этой инновационной технологии Фото: president.tatarstan.ru

Установки по сжижению, также отметил Минниханов, можно было бы выпускать на заводе в Бугульме. Андрей Замрий в ответ заявил, что в конце февраля МЭАЦ будет готов показать всем заинтересованным сторонам из Татарстана имеющийся прототип. «Следующий шаг – это уже пилотная установка, для нее требуются ресурсы. Будем двигаться в этом направлении. Надеемся, что можно это движение вперед осуществлять совместно. Нам бы хотелось привлечь “Татнефтехиминвест-холдинг” и машиностроительные предприятия к взаимодействию», – отметил Замрий.

Он также добавил, что производство оборудования именно для сжижения природного газа будет, так сказать, вершиной освоения этой инновационной технологии. Начинать же можно с выпуска бытовых кондиционеров и промышленных холодильников.

«Эта тема нам оказалась тоже по зубам»

Еще два спикера приехали в Татарстан – и они это не скрывали – за заказчиками. Так, гендиректор «ТАТ МТ» Антон Руденко, в кипе и с длинной бородой, вышел к трибуне с целлофановым пакетом в руках. И в ходе презентации вытаскивал из него приборы, которые его компания производит на своем заводе в Новосибирске. Вся эта продукция, прежде всего, может заинтересовать «Сетевую компанию» и местных операторов связи, которым требуются устройства релейной защиты, контрольно-измерительные приборы, силовая и предиктивная электроника. В настоящее время совместные компании у «МТ» есть в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Такую же Руденко рассчитывает создать и в Татарстане, а первым делом он планирует стать резидентом Иннополиса.

Раузил Хазиев напомнил, что по выбросам на газовых ТЭЦ компания соответствует всем нормативам, а уголь, при сжигании которого в трубу и вылетают твердные частицы, в качестве резервного топлива использует только на Казанской ТЭЦ-2 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А технический директор новосибирской компании «Асвент Инжиниринг» Александр Рязановский представил на заседании технологии пылегазоочистки, которые применимы в ТЭК и «грязной» промышленности. Гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев напомнил, что по выбросам на газовых ТЭЦ компания соответствует всем нормативам, а уголь, при сжигании которого в трубу и вылетают твердые частицы, в качестве резервного топлива использует только на Казанской ТЭЦ-2. Там стоят пока «традиционные пылеуловители», в перспективе же компания рассчитывает перевести станцию на систему «газ – газ».

Впрочем, как рассказал Рязановский, в его компании сейчас тестируют и технологию для улавливания СО2, что более актуально для Татарстана: «Эта тема нам оказалась тоже по зубам». Подобную установку сейчас планируется установить на «Нижнекамскшине». Рафинат Яруллин, правда, отметил, что эта тема – на будущее. Но следить за опытом на этом предприятии в холдинге будут. «У нас есть большой проект по сжиганию кокса на Нижнекамской ТЭЦ и мусоросжигательный завод...» – напомнил также Минниханов. Все представленные технологии он назвал революционными и поручил «Татнефтехиминвест-холдингу» «отработать по всем темам».