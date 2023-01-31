«Росатом» может выбрать Татарстан для размещения АЭС для производства водорода

«Росатом» к 2035 году планирует ввести в России в эксплуатацию атомную энерготехнологическую станцию (АЭТС) суммарной мощностью 800 МВт, которая будет производить до 440 тыс. тонн водорода в год. Первые энергоблоки единичной мощностью 200 МВт и 110 тыс. тонн водорода в год могут заработать уже в 2032-2033 годах. Сейчас в госкорпорации выбирают регион для размещения этого объекта, и в числе наиболее перспективных рассматривается Татарстан. Об этом на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил первый заместитель генерального директора ОКБМ «Африкантов» Виталий Петрунин.

«Нас очень интересует территория Республики Татарстан. Мы анализировали, насколько она отвечает критериям выбора, поскольку в конце этого года нам для дальнейшего продвижения в дорожной карте нужно выбрать площадку. Мы проанализировали большое количество районов и регионов и хотели бы более детально рассмотреть территорию Татарстана для того, чтобы обосновать дальнейшие инвестиции», – отметил Петрунин.

Как следовало из его презентации, у Татарстана есть весомые преимущества. Так, крупный нефтегазовый комплекс, сосредоточенный в республике, может стать потенциальным потребителем. Развита здесь и инфраструктура – наличие природного газа, водных ресурсов (река Кама), нет сейсмических рисков, власти заинтересованы в инновационных проектах и декарбонизации промышленности. В числе плюсов упомянута также и недостроенная Татарская АЭС. Минус один – дефицит электроэнергии (хотя, судя по параметрам, это всего 200 МВт, что решаемо).

Президент Татарстана Рустам Минниханов заинтересовался данной инициативой. Из доклада следует, что совокупные налоговые поступления от строительства и эксплуатации от размещения в регионе 4-блочной АЭТС оцениваются более чем в 20 млрд рублей в год.

«Больше десяти лет назад мы эту тему поднимали. У нас большие планы. Нам же иностранцы ограничили технологии. Если у нас будут свои технологии... Нам нужно двигаться в данном направлении. Быстро не будет, но это сейчас кажется, что не быстро, но завтра обязательно наступит», – сказал руководитель республики.

Инвестпроект водородной АЭТС стоимостью 30 млрд рублей реализует концерн «Росэнергоатом», в настоящее время он находится на стадии НИОКР. Цель – создание крупномасштабного производства водорода методом паро-кислородной конверсии метана, без выбросов в атмосферу СО2, на базе АЭТС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью.