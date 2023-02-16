«Системный оператор»: АЭС в Татарстане «не выглядит оптимальным решением»

С электрической точки зрения строительство АЭС в Татарстане не выглядит оптимальным решением, заявил в эксклюзивном интервью «Татар-информу» председатель правления «Системного оператора» (диспетчер ЕЭС России) Федор Опадчий.

«Атомная энергетика – это тот самый костяк энергосистемы, который возникает на этапе долгосрочного планирования, то есть такого рода объекты сначала должны появиться в Генеральной схеме [развития электроэнергетики страны]. Поскольку в центральной части энергосистемы в целом на сегодняшний момент присутствуют определенные избытки мощностей, то с электрической точки зрения строительство АЭС в Татарстане не выглядит оптимальным решением», – отметил Опадчий.

Впрочем, по его словам, «строительство атомной станции – это всегда большой набор вопросов, там свои аргументы бывают как "за", так и "против"». «Но именно с точки зрения востребованности, наверное, Татарстану в наименьшей степени все-таки это сейчас нужно», – заключил Опадчий.

Напомним, в советские годы в Татарстане уже начинали строить АЭС в Камских Полянах. Но в 1990 году под давлением общественности проект был свернут. С тех пор тема достройки этой станции периодически возникает в публичной плоскости, но без конкретных решений. А в январе 2023 года представитель ОКБМ «Африкантов» (входит в «Росатом») на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил, что Татарстан может стать площадкой для размещение к рупномасштабного производства водорода методом парокислородной конверсии метана на базе атомной «энерготехнологической» станции (АЭТС) «с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью».

Подробнее в материале: «Федор Опадчий: «Татарстану в наименьшей степени сейчас нужна АЭС».