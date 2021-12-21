До конца года из аварийных домов в новые квартиры переселятся более 80 семей из Казани

В канун Нового года в новые квартиры из аварийного жилья переселятся более 80 семей из Казани. В 2021 году программа также охватила 267 семей, которые должны были получить новое жилье лишь в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Одними из таких новоселов станет семья Галимзяновых, которая уже получила ключи от квартиры в ЖК «Салават Купере».

«Хочется поблагодарить Президента РТ за эту программу. Она должна была завершиться в 2025 году, но благодаря решению Рустама Нургалиевича удалось сделать это на два года раньше. Полторы тысячи казанцев из 51 аварийного дома уже получили новые квартиры», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, побывавший в новом жилье семьи.

Супруги, до пенсии работавшие в РЖД и на швейной фабрике в Юдино, рассказали мэру, что жили в деревянном доме по улице Железнодорожников. Старый дом был очень холодным, поэтому первым, что они оценили в новой квартире, стали теплые полы и отсутствие сквозняка.

«Мы не ожидали даже, что так получится. Дом признали аварийным в 2016 году, и тогда сказали, что новое жилье можем ждать только в 2024 году. Думали даже, что уже и не доживем. Вот сейчас потихоньку переезжаем. Жить будем, как и прежде, втроем — вместе с дочерью», — рассказал Наиль Галимзянов.

Они поделились, что благодаря программе получили жилье большей площади: 71,3 кв. м против 52,3 кв. м в старой квартире. Поначалу их немного пугала высота — после первого этажа 12-й был очень непривычным.

Всего в 18-этажный дом планируется заселить 37 семей из аварийного жилья. В заключение Ильсур Метшин отметил, что развитие района будет продолжаться — планируется строительство поликлиник, решение транспортного вопроса.

В период с 2019 по 2021 год в Казани расселены 33 аварийных дома, новые квартиры обрели 733 человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госжилфонд получил 141 квартиру для расселения аварийного жилья. В начале декабря Правительство России направило дополнительные 100 млрд рублей на расселение аварийных домов в стране.

Напомним, что поручение о необходимости ускорить процесс расселения аварийного жилья дал Президент России Владимир Путин.