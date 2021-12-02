На расселение аварийного жилья в России в этом году направят еще более 100 млрд рублей

Дополнительные средства в сумме более 100 млрд рублей направят в текущем году на расселение аварийного жилья в России. Об этом сегодня на заседании Правительства РФ сообщил Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что большая часть средств — 79 млрд рублей — поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет. «Рассчитываем, что ресурсы позволят существенно продвинуться в реализации мероприятий федерального проекта, а также расселить порядка 2 млн кв. метров аварийного жилья», — сказал Премьер-министр.

«Многие граждане смогут переехать в современные и комфортные квартиры и дома, что благоприятно скажется не только на условиях их жизни, но и поможет достижению национальных целей развития, которые определил Президент», — продолжил Мишустин.

Глава российского Правительства отметил, что вопрос расселения аварийного жилья часто обсуждается с жителями во время поездок в регионы страны. «Ряд регионов уже ведет работу, чтобы люди как можно скорее могли улучшить свои жилищные условия», — сказал Мишустин.

Поручение о необходимости ускорить процесс расселения аварийного жилья дал Президент России Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Ранее агентство также информировало, что Государственный жилищный фонд при Президенте РТ передал Казани 65 квартир в ЖК «Салават Купере» для расселения аварийного жилья.