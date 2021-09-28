Путин дал поручение по расселению аварийного жилья в России

Необходимо ускорить исполнение программы по расселению аварийного жилья, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

«В части развития городов и поселков мы также ставим большие перед собой цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — сказал российский лидер.

Он отметил, что в новую программу расселения необходимо включить дома, которые на январь 2021 будут признаны аварийными.

По словам Путина, жители таких зданий должны начать получать качественное новое жилье уже в начале 2022 года.