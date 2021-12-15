Исполком Казани получил 141 квартиру на расселение аварийного жилья

Исполкому Казани для расселения граждан из аварийного жилья передана 141 квартира в домах ЖК «Салават купере», сообщила пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Для граждан подготовлены 79 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир. Все объекты готовы к проживанию: выполнена чистовая отделка, установлены сантехника и электроплиты. Кроме того, в помещениях присутствуют датчики задымления, счетчики воды и электроэнергии, регуляторы тепла и автоматическая система удаленного считывания данных.

Квартиры переданы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Поручение о необходимости ускорить исполнение программы по расселению аварийного жилья в России ранее дал Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в новую программу расселения необходимо включить дома, которые на январь 2021 будут признаны аварийными.

«Отдельная важная задача — это создание комфортной среды для жизни граждан. <...> Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. <...> Надо вытащить людей из трущоб», — заявил глава государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на расселение аварийного жилья в России в этом году направят еще более 100 млрд рублей.