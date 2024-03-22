Днепровская ГЭС на Украине остановила работу после пожара и повреждений

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом передает ТАСС со ссылкой на «Укргидроэнерго».

Ранее мы сообщали, что в результате взрывов в Запорожской области произошел пожар на Днепровской ГЭС. Также повреждены объекты инфраструктуры, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о не менее 15 взрывах в городе.

В свою очередь Минэнерго Украины сообщило, что это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время.