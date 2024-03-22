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Днепровская ГЭС на Украине остановила работу после пожара и повреждений
Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом передает ТАСС со ссылкой на «Укргидроэнерго».
Ранее мы сообщали, что в результате взрывов в Запорожской области произошел пожар на Днепровской ГЭС. Также повреждены объекты инфраструктуры, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о не менее 15 взрывах в городе.
В свою очередь Минэнерго Украины сообщило, что это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время.
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