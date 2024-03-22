Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов энергетики в стране

На Украине в результате ракетной атаки повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии. Это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время, сообщает Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.

«Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны», – указано в публикации.

Ранее мы сообщали, что в результате взрывов в Запорожской области произошел пожар на Днепровской ГЭС. Также повреждены объекты инфраструктуры, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о не менее 15 взрывах в городе.