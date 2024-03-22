Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов энергетики в стране
На Украине в результате ракетной атаки повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии. Это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время, сообщает Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.
«Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны», – указано в публикации.
Ранее мы сообщали, что в результате взрывов в Запорожской области произошел пожар на Днепровской ГЭС. Также повреждены объекты инфраструктуры, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о не менее 15 взрывах в городе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»