Мэр Харькова сообщил о взрывах, в городе начались проблемы со светом

Сегодня утром в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе проблемы со светом. Есть пожары на местах некоторых прилетов», – указал он.

Кроме того, из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт, добавил градоначальник.