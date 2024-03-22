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Мэр Харькова сообщил о взрывах, в городе начались проблемы со светом
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Сегодня утром в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В городе проблемы со светом. Есть пожары на местах некоторых прилетов», – указал он.
Кроме того, из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт, добавил градоначальник.
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