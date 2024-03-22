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СВО 22 марта 2024 09:18

После взрывов на Запорожье начался пожар на ДнепроГЭС

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В результате взрывов в Запорожской области произошел пожар на Днепровской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укргидроэнерго».

«Угрозы прорыва нет. Сама плотина не повреждена. Один взрыв произошел в машинном зале ГЭС, второй – на ж/д путях», – указано в публикации.

Фото: © Соцсети

Также повреждены объекты инфраструктуры, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Ранее мы рассказывали, что сегодня утром в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

#Запорожская область
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