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Новости Татарстана и Казани
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Днем в некоторых районах Татарстана сохранится до 26 градусов мороза
Сегодня в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков, днем местами сохранится до 25-26 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет дуть северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 9 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели. Из-за мороза было решено отменить работу сельхозярмарок 9 декабря. Кроме того, в Минобрнауки Татарстана напомнили, при каких метеоусловиях отменяются занятия в школах.
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