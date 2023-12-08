Днем в некоторых районах Татарстана сохранится до 26 градусов мороза

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Сегодня в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков, днем местами сохранится до 25-26 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Будет дуть северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 9 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели. Из-за мороза было решено отменить работу сельхозярмарок 9 декабря. Кроме того, в Минобрнауки Татарстана напомнили, при каких метеоусловиях отменяются занятия в школах.