Минобрнауки Татарстана напомнило об отмене занятий в школах в морозы

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Уроки в школах Татарстана могут быть отменены при температуре воздуха от минус 23 до 32 градусов мороза, напомнили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Так, занятия отменяются в начальных классах сельских школ при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и в 5-9-х классах сельских школ — при минус 25.

Кроме того, уроки разрешено не проводить в 5-9-х классах городских школ при 27-градусном морозе, в 10-11-х классах сельских школ — при минус 30, в 10-11-х классах городских школ — при минус 32.

Занятия по физкультуре на открытом воздухе можно проводить для младшеклассников лишь при температуре не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, а для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду.

Министерство также просит приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды за пределы муниципалитетов при температуре −25 градусов и ниже.