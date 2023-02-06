Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после ранения. Об этом передает RT.

Говорится, что артиллеристы 1-го армейского корпуса вместе с бойцами спецотряда «Царские волки» отработали по позициям противника, выявленным разведкой в районе Авдеевки.

Напомним, в ночь на 22 декабря стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. Позднее сам Рогозин вышел на связь и написал, что из-за ранения ему предстоит операция, а также рассказал о гибели при обстреле своего помощника Михаила Бридасова.