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Общество 27 января 2025 12:33

Для жителей Казани и ряда других городов подешевеют полисы ОСАГО

С сегодняшнего дня для жителей Казани, Барнаула, Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода и Челябинска должны стать дешевле полисы ОСАГО. Начнут действовать новые территориальные коэффициенты, утвержденные ранее Банком России.

Согласно указанию Центробанка РФ 6949-У, в Казани территориальный коэффициент снижен с 1,8 до 1,7. В других населенных пунктах Татарстана территориальные коэффициенты остались прежними.

При этом в Барнауле территориальный коэффициент уменьшился с 1,56 до 1,48, в Волгограде – с 1,24 до 1,21, в Красноярске – с 1,64 до 1,56, в Нижнем Новгороде – с 1,64 до 1,56, а в Челябинске – с 1,88 до 1,77.

Наряду с этим границы тарифного коридора для общественного транспорта расширяются в обе стороны на 11,57%, а для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже – на 20%.

Увеличивается и коэффициент по полисам ОСАГО «мультидрайв» (это страховка, в которой не указывают водителей), о чем ранее сообщал «Татар-информ».

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#осаго #полис осаго
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