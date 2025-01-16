Россияне в 2024-м оформили на 2,2 млн больше полисов ОСАГО, чем в 2023 году

В 2024 году россияне оформили 43,7 млн полисов ОСАГО. Это на 5,5% или примерно на 2,2 млн штук больше по сравнению с итогами 2023-го, сообщает Центробанк РФ.

«По предварительным данным, в 2024 году всего оформлено 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше, чем годом ранее», – говорится в сообщении.

Средняя стоимость полиса «обязательной автогражданки» снизилась на 2,5%, до 7,6 тыс. рублей. По данным СМИ, причины удешевления – в постепенном уменьшении числа ДТП и конкуренции страховщиков за безаварийных автовладельцев.