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ЦБ напомнил, для кого изменятся тарифы ОСАГО
Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, мототранспорта и грузовиков.
Как сообщает регулятор, с 27 января границы тарифного коридора расширяются в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов; на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.
Причины такого решения – высокий избыток этих категорий транспорта.
«Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%», – говорится в сообщении.
Также с 27 января будет увеличен коэффициент по полисам ОСАГО мультидрайв. Это страховка, в которой водителей не указывают. Ездить с мультидрайвом может любой, у кого есть водительское удостоверение и кому собственник предоставил документы и ключи от авто. На мультидрайв приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО в стране.
При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.
Ранее стало известно, что средняя стоимость полисов «обязательной автогражданки» подешевела.
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