Автоюрист объяснил увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО

С 1 января 2025 года штраф за повторное передвижение на автомобиле без страховки увеличился до 3–5 тыс. рублей. Эти и другие нововведения, важные для автомобилистов, в интервью «Радио 1» прокомментировал юрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, в текущем году также начнут тестировать камеры автоматической фотовидеофиксации, и к его концу тем, кто не застраховал свою ответственность по ОСАГО, начнут приходить реальные штрафы. «Вот мне кажется, это глобальные новости именно для подавляющего большинства автолюбителей», — подчеркнул в связи с этим он.

Ужесточение санкций за отсутствие полиса ОСАГО юрист объяснил тем, что некоторые автолюбители не страхуют свои машины, считая страховые компании недостаточно добросовестными. В некоторых регионах ОСАГО нет более чем у 80% автомобилистов, добавил он.

Вместе с тем Воропаев признал наличие проблем с выплатами и констатировал, что в первую очередь людей смущает сама цена полиса.

Кроме того, специалист обратил внимание на увеличение таможенных сборов на ввоз автомобилей и утилизационного сбора.