Для семей бойцов СВО в Лениногорске провели мастер-класс по созданию открыток

В честь Дня матери для жен и детей участников спецоперации провели творческий мастер-класс в Детской художественной школе им. М. Хаертдинова. Организаторы стремились отвлечь семьи бойцов от повседневных тревог, переживаний и забот, подарить им хорошее настроение.

Под руководством специалиста – педагога художественной школы Гузель Гайсиной – дети вместе со взрослыми с удовольствием включились в процесс создания цветочной открытки. Она показала, как из полосок разноцветной бумаги сделать объемные бутоны.

«Для фона использовали более пастельные тона, а для цветов выбрали более яркие. Это очень важный праздник для наших мам», — поделилась педагог.

Это уже не первая встреча семей участников спецоперации в стенах художественной школы. Здесь для них стараются проводить разные творческие мероприятия.

«В нашей школе обучаются более 18 детей, у которых один из родителей находится зоне СВО. Таким семьям мы гарантируем полную социальную поддержку. А в рамках праздника мы приглашаем их отвлечься от бытовой суеты и погрузиться в творческую атмосферу», — отметила директор Лениногорской ДХШ им. М. Хаертдинова Ольга Мишева.

Буквально через полчаса открытки были готовы. Их можно поставить дома или подарить маме, бабушке, учителю, а еще сфотографировать и отправить папе. Тем временем организаторы уже продумывают очередное совместное занятие.

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