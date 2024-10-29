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Для реализации проекта «Казань марина» выделены 15 земельных участков
В рамках национального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» Госкомитет РТ по туризму и корпорация «Туризм.РФ» продолжают работу по созданию новой туристической территории «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба профильного республиканского ведомства.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между корпорацией и Правительством РТ 15 марта 2022 года.
Для реализации инициативы к настоящему моменту подготовлены земельные участки под реализацию проекта. Категория земель переведена в «особо охраняемые природные территории и объекты» (также есть «населенные пункты»), причем установлен вид разрешенного использования «туристическое обслуживание».
Вместе с тем 15 земельных участков площадью 72,87 гектара уже переданы в аренду дочернему предприятию корпорации — ООО «Туризм.РФ Республика Татарстан».
Минстрой РТ совместно с госкомитетом и корпорацией разработали десять технических заданий на проектирование и строительство подъездных и внутриплощадочных дорог, инженерных сетей, берегоукрепления, гидротехнических сооружений и подходного судоходного канала.
Кроме того, подготовлены 12 заявок на участие в конкурсе Минстроя России для получения финансирования на разработку проектно-сментйо документации и строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры марины, а также технологическое присоединение территории к сетям газо- и электроснабжения.
С целью опережающего проектирования начаты работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории «Восточное Лаишево», включающей «Казань марину», а также документации по планировке строительства автомобильной дороги к комплексу (она будет проходить через лесной массив), подготовке документации по переводу лесопарковых зон в земли промышленности и транспорта для строительства автомобильной дороги через лесной массив, геологическому изучению недр с целью поиска и оценки запасов подземных вод для питьевого водоснабжения «Восточного Лаишева».
«Казань марина» будет рассчитана на 300 яхт, здесь появятся пункты сервисного обслуживания и хранения судов на воде и на суше. Также планируется обустроить отели на 1,2 тыс. номеров, создать 1,9 тыс. рабочих мест. Турпоток при полном запуске всех объектов оценивается в 620 тыс. человек.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, среди которых — «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».
В послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». С 2025 года будут запущены и другие новые нацпроекты.
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