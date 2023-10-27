«Жемчужина на Волге»: как Казань станет столицей яхтенного туризма в России

Проект «Казань марина» в Лаишево обрел первого инвестора

Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

Питерская компания планирует вложить до 2 млрд рублей

Проект курорта разрабатывается в Татарстане уже год – тогда добро ему дал совет директоров корпорации «Туризм.РФ». Сегодня же объявили первого потенциального инвестора – это спортивная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Его представители сегодня озвучили планы на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Мы считаем, что это очень перспективный проект, направленный на развитие внутреннего туризма. У нас в республике прекрасный климат, хорошо развита инфраструктура гостеприимства. Реализация проекта „Казань марина“ будет способствовать дальнейшему увеличению туристского потока в Татарстан», – отметил Рустам Минниханов.

Спортивная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» озвучила свои планы на встрече с Рустамом Миннихановым Фото: rais.tatarstan.ru

Организация намерена вложить около 1,5-2 млрд рублей. Согласно плану, уже в следующем году начнется проектирование и предварительные строительные работы. И уже через два-три года марина сможет принять первых туристов.

«Казань марина» будет уникальным комплексом для яхтсменов России

«У нас есть большой опыт в этой области. Казань станет столицей речного яхтенного туризма. Впервые я оказался в Лаишево полтора года назад и влюбился в это место. Оно имеет большие преимущества по сравнению с другими вариантами, здесь видно большой потенциал», – заверил после встречи с Миннихановым генеральный директор организации Владимир Любомиров.

Владимир Любомиров: «Волга, Татарстан, Казань – это жемчужина, которая привлекает огромное количество туристов» Фото: rais.tatarstan.ru

Он заявил, что на сегодня в России нет подобных объектов. Единственный похожий пример есть в Тольятти, но там марина больше ориентирована на спортсменов, а не туристов. Курорт в Татарстане, по его мнению, может стать точкой притяжения туристов со всей страны.

«Волга, Татарстан, Казань – это жемчужина, которая привлекает огромное количество туристов. Считаю, что столица республики станет столицей яхтенного туризма в России», – сказал Любомиров.

«“Казань марина” станет первым в России комплексным проектом, который решает одну из главных проблем всей сферы – это обслуживание яхт. Там все эти возможности будут предусмотрены», – пояснил он.

По его словам, предварительная сумма вложений включает не только причалы, но и строительство гостиниц.

Курорт в Татарстане может стать точкой притяжения туристов со всей страны Фото: tatarstan.ru

В ближайшее время появятся новые инвесторы

Напомним, что общий объем инвестиций в проект составит 24 млрд рублей. Всю территорию поделили на 9 лотов.

Планируется построить разнообразное жилье, будут и дома на воде, и видовые отели, и коттеджи с видом на марину, шале. Всего создадут около 1,3 тыс. номеров. Также здесь разместятся спа-комплекс, инфраструктура для пляжного и активного отдыха, пояснил журналистам председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он посоветовал потенциальным инвесторам поторопиться, если они хотят стать частью проекта.

«Переговоры идут постоянно. С некоторыми уже подписаны предварительные соглашения. Проект начал двигаться более динамично, инвесторы просматриваются к лотам. Думаю, что в ближайшее время мы будем готовы озвучить и других игроков, которые готовы войти в проект», – заявил Иванов.

Общий объем инвестиций в проект составит 24 млрд рублей Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

Яхт-клуб привлечет дополнительно около 600 тыс. туристов

Строительство курорта «Казань марина» планируют завершить в 2027 году.

«Проект предполагает собой создание круглогодичного курорта, ядром которого станет яхтенная марина. Мы считаем расположение очень удачным, поскольку помимо того, что он располагается на «Великом Волжском пути», рядом находится много интересных мест: это и Великий Болгар, и Камское Устье, и Алексеевск, и многие другие. Все это станет более доступным для тех, кто перемещается по воде. Люди там смогут комфортно и интересно проводить не менее пяти дней и ночей, – сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму.

По его словам, благодаря этому проекту Татарстан сможет привлекать дополнительно не менее 600 тыс. человек в год. Будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест.