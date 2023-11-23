В Татарстане откроют конкурс на лучший логотип для нового курорта «Казань марина»

Жители Татарстана смогут принять участие в конкурсе на создание логотипа для новой туристской территории «Казань марина». Масштабный проект круглогодичного курорта реализуют в Лаишевском районе Татарстана. Проект приказа Госкомитета РТ по туризму проходит антикоррупционную экспертизу.

Сроки проведения конкурса пока неизвестны. Принять участие в нем смогут татарстанцы, жители других регионов от 18 лет и юрлица, зарегистрированные на территории России.

Заявка должна включать графическую часть: чертеж, эскиз, рисунок, графический макет в любой технике в черно-белом и цветном исполнении, а также описание задумки. Оценивать работы будет экспертная комиссия из 15 человек.

По итогам конкурса будет определено три победителя (1-е, 2-е и 3-е места). Они получат специальные дипломы и памятные призы от госкомитета, исполкома Лаишевского района и Корпорации Туризм.РФ.

В октябре были предприняты первые шаги для реализации проекта. Вопросы обсуждались на совещании Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями корпорации Туризм.РФ.

Как отметил Минниханов, «Казань марина» — это очень перспективный проект, направленный на развитие внутреннего туризма. На территории курорта появится яхтенная марина, а также 9 лотов со средствами размещения: дома на воде, отели, шале, спа-комплекс и другие объекты. Общий объем инвестиций составит более 18 млрд рублей.