В Татарстане готовятся начать проектирование «Казань марины»

В ближайшее время в Лаишевском районе начнутся изыскательские работы по проекту строительства «Казань марины». Подготовить необходимую документацию планируют в кратчайшие сроки, сообщает РБК со ссылкой на «Туризм.РФ».

В корпорации отметили, что в настоящее время по семи из девяти инвестиционных лотов проекта есть подтверждения от инвесторов, однако соглашения по ним еще не заключены. На территории планируют возвести различные объекты туристической инфраструктуры: рестораны, развлекательные центры, гостиницы и другие.

«На сегодняшний день мы отмечаем высокий интерес к проекту со стороны потенциальных инвесторов, — заявили в пресс-службе «Туризм.РФ». — После завершения процедуры подписания необходимых корпоративных соглашений можно будет назвать наименования конкретных юридических лиц».

В издании отметили, что в настоящее время известно о соглашениях о намерениях с двумя инвесторами: яхт-клубом «Лаишево», который реализует лоты по созданию семейных отелей, яхт-клуба и непосредственно марины. Общий объем инвестиций по проектам достигает 3,5 млрд рублей.

Второй инвестор — это ООО «Управляющая компания Камская Ривьера», который планирует вложить в проект 3 млрд рублей. Ожидается строительство гостиничного комплекса категории три звезды, детского досугового центра, благоустройство территории, создание парка, набережных и центральной площади, уточнили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Казань марина» будет рассчитана на 300 яхт, здесь будут пункты сервисного обслуживания и хранения судов на воде и на суше. Также планируется обустроить отели на 1,2 тыс. номеров, создать 1,9 тыс. рабочих мест. Турпоток при полном запуске всех объектов оценивают в 620 тыс. человек.