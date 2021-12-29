Для расселения аварийного жилья ГЖФ в 2021 году передал исполкому Казани 352 квартиры

Госжилфонд передал исполкому Казани еще 46 квартир в сданных домах ЖК «Салават Купере» для расселения граждан из аварийного жилья. Всего в этом году для этих целей ГЖФ передал городу 352 квартиры.

Из 46 квартир девять — однокомнатные, 31 — двухкомнатные, 5 — трехкомнатные и одна — четырехкомнатная квартира. Они сдаются полностью готовыми к проживанию, отмечают в ГЖФ. Здесь выполнена чистовая отделка, квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, приборами учета ресурсов. Жители города получают жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исполкому Казани для расселения граждан из аварийного жилья передана 141 квартира в домах ЖК «Салават купере».

Поручение о необходимости ускорить процесс расселения аварийного жилья дал Президент России Владимир Путин. На одном из совещаний по экономическим вопросам глава государства сказал: «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб».

На ежегодной большой пресс-конференции Путин сообщил, что в России будет продлена программа расселения аварийного жилья, планируется, что она распространится на те помещения, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 года.