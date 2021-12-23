В России начнется расселение жилья, признанного аварийным после 2017 года

В России будет продлена программа расселения аварийного жилья, планируется, что она распространится на те помещения, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 года. Об этом на ежегодной пресс-конференции рассказал Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Коми.

«Самая главная часть вашего вопроса — будет ли продолжение этих программ. И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут, программа готовится», — заверил глава государства.

Он отметил, что ряд регионов просит сократить свою долю участия в программе, рассчитывая на большой объем федерального финансирования.

«Надо смотреть это в зависимости от региона, от состояния региональных финансов. Людям по большому счету все равно на взаимоотношения между Минфином и соответствующей финансовой структурой региона. Им нужно решать проблему. И государственная власть, если она действительно претендует называться таковой, должна, прежде всего, исходить из задачи удовлетворить людей», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что Кабмин продолжит заниматься улучшением механизма выделения средств на переселение из аварийного жилья, подчеркнув, что доходы региональных бюджетов существенно выросли. Решение будет приниматься по результатам дополнительных обсуждений.

Ранее Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, площадь ветхого жилья по России составляет более 11 млн кв. метров.

В настоящее время по национальному проекту «Жилье и городская среда» реализуется программа, по которой осуществляется расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.