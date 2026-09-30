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Общество 30 сентября 2026 08:29

Для матча Россия – Иран в Казани РФС подготовил протоколы на татарском

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Для матча Россия – Иран в Казани РФС подготовил протоколы на татарском
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Для прошедшего накануне в столице Татарстана матча сборных России и Ирана пресс-служба Российского футбольного союза приготовила стартовые протоколы в том числе и на татарском языке.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Встреча, состоявшаяся на «Ак Барс Арене», завершилась победой россиян со счетом 2:0. Футболистов с победой поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.

Подробнее о вчерашнем матче можно прочитать в материале «Татар-информа» Хорошему танцору поле не мешает: как Головин стал джокером Карпина против Ирана.

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#сборная России по футболу #Татарский мир #сборная ирана по футболу
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