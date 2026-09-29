Сборная России обыграла Иран в Казани

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана прошла товарищеская игра – сборная России на «Ак Барс Арене» принимала сборную Ирана.



Подопечные Валерия Карпина открыли счет уже на 21-й минуте – полузащитник Александр Головин оказался расторопнее других в штрафной и отправил мяч между ног Хоссейна Хоссейни– 1:0.



А на 36-й минуте игрок «монегасков» оформил дубль, реализовав штрафной – 2:0.



Отметим, что за победой национальной сборной на трибунах наблюдали 34 362 человека.



Эта встреча стала первой для сборной России первой в Казани с 2021 года.



Следующий матч подопечные Карпина проведут 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.