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На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 21:02

Сборная России обыграла Иран в Казани

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Сборная России обыграла Иран в Казани
Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана прошла товарищеская игра – сборная России на «Ак Барс Арене» принимала сборную Ирана.

Подопечные Валерия Карпина открыли счет уже на 21-й минуте – полузащитник Александр Головин оказался расторопнее других в штрафной и отправил мяч между ног Хоссейна Хоссейни– 1:0.

А на 36-й минуте игрок «монегасков» оформил дубль, реализовав штрафной – 2:0.

Отметим, что за победой национальной сборной на трибунах наблюдали 34 362 человека.

Эта встреча стала первой для сборной России первой в Казани с 2021 года.

Следующий матч подопечные Карпина проведут 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.

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