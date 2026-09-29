Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил сборную России с победой над командой Ирана в товарищеском матче. Об этом он написал в своем канале в «Макс».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин, который вышел на поле в специальной повязке. На ней изображены барс и эчпочмак.

«Как правильно сказали комментаторы матча „Без булдырабыз“. Поздравляю нашу сборную с победой! Дубль капитана в татарстанской повязке! Совпадение? Не думаю», – написал Минниханов.