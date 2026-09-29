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На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 21:22

Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном

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Минниханов поздравил сборную России с победой в матче с Ираном
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил сборную России с победой над командой Ирана в товарищеском матче. Об этом он написал в своем канале в «Макс».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин, который вышел на поле в специальной повязке. На ней изображены барс и эчпочмак.

«Как правильно сказали комментаторы матча „Без булдырабыз“. Поздравляю нашу сборную с победой! Дубль капитана в татарстанской повязке! Совпадение? Не думаю», – написал Минниханов.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

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#Рустам Минниханов #поздравление #сборная России по футболу #сборная ирана #Иран
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