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Экономика 18 марта 2024 16:20

Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 2023 год составила 655,2 млрд рублей

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Чистая прибыль компании «Лукойл» в 2023 году составила 655,2 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем было в 2022-м, следует из отчета по РСБУ «нефтяника».

Общая выручка «Лукойла» по итогам прошлого года составила 2,75 трлн рублей (-4% в сравнении с 2022 годом). «Упала» и валовая прибыль – 858,3 млрд рублей (-21% за год).

Прибыль нефтедобытчика до уплаты налогов составила 738,2 млрд рублей (-16% за год).

Напомним, нефтегазовая российская компания «Лукойл» была основана в 1991 году. Ее основные добывающие активы находятся в России. «Лукойл» обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.

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