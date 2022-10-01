Директор Пугачевой не стала комментировать информацию о продаже замка в деревне Грязь

Директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала комментировать информацию о планах певицы продать принадлежащий ей дом в деревне Грязь.

«Я не буду ничего комментировать», — заявила Чупракова РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачева выставила на продажу свой дом в деревне Грязь, напоминающий замок, за 1 млрд рублей. Якобы именно это было одной из целей возвращения певицы в Россию в августе.

В сентябре Министерство юстиции РФ включило в число физлиц-иноагентов супруга Аллы Пугачевой — шоумена Максима Галкина. Певица попросила признать ее иностранным агентом вслед за мужем, но пока эта ее просьба не удовлетворена.