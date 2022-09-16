Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов

Шоумен Максим Галкин включен в реестр физических-лиц-иноагентов. О пополнении списка сообщил Минфин России.

Напомним, что в марте – почти сразу после начала спецоперации на Украине – он вместе с семьей уехал в Израиль, а затем в Латвию. Как объяснила его супруга – певица Алла Пугачева, они покинули Россию ради того, чтобы отдохнуть с детьми и поправить здоровье. О возвращении звездной пары стало известно в августе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что иноагентами были признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, основатель «Машины времени» Андрей Макаревич и другие знаменитости.