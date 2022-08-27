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Ру Тат
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Общество
27 августа 2022  15:49

«Давно пора, никак не могла собраться»: В Россию вернулась Алла Пугачева

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Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом стало известно благодаря публикациям в соцсетях – встречу с Пугачевой в своем профиле показал дизайнер Игорь Гуляев.

«Глазам не верю, неужели в самом деле?», – говорит автор видеоролика, приветствуя певицу.

«Уже давно, просто никак не могла собраться», — ответила ему Пугачева.

Напомним, в марте Пугачева покинула Россию вместе с семьей и на протяжении нескольких месяцев жила в Израиле, а затем в Латвии. Ее обвиняли в предательстве России, связывая отъезд с началом военной спецоперации на Украине, однако сама она говорила, что взяла отпуск.

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