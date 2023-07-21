Директор ЦРУ: Управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер»

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Центральное разведывательное управление США заранее знало о подготовке основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на организованном Аспенским институтом форуме по безопасности (его речь транслировалась на сервисе YouTube).

«Президент [Соединенных Штатов Джо] Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее (о подготовке мятежа — прим. Т-и)», — не менее лаконично ответил Бернс на соответствующий вопрос и отказался «вдаваться в дальнейшие подробности».

При этом глава ЦРУ заверил, что действия Пригожина «не стали сюрпризом» для американского руководства. Кроме того, он назвал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» и события вокруг нее «самым захватывающим эпизодом» российской истории, который он наблюдал за последние 30 лет (с 2005 по 2008 год Бернс был послом США в РФ — прим. Т-и).

Upd. (8.49): По последним данным, бойцы группы «Вагнера» сейчас находятся в Беларуси. Белорусское Минобороны сообщало о привлечении их к обучению Вооруженных сил страны. В российском военном ведомстве отчитались о завершении приема вооружения от ЧВК. При этом Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует.