Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Легализацию в России частных военных компаний необходимо обсуждать с Правительством страны и Госдумой, заявил Президент Владимир Путин, назвав этот вопрос «непростым». При этом он отметил в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым, что пока частные военные компании, подобные «Вагнеру», юридически не существуют.

«Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией», — приводит издание слова Президента.

Также Путин подтвердил, что предложил командирам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить,— сказал Владимир Путин.— И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», – констатировал он.

По его словам, многие бойцы, слушая предложение главы государства, в ответ кивали, однако глава группы Евгений Пригожин, выслушав его, заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Напомним, по последним данным, бойцы группы «Вагнера» сейчас находятся в Беларуси. Минобороны республики сообщало об их привлечении к обучению своих вооруженных сил. В российском военном ведомстве на этой неделе отчитались о завершении приема вооружения от ЧВК.