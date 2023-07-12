Минобороны завершает прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер»

ВС России завершают прием вооружения от подразделений группы «Вагнер», сообщили в Минобороны РФ. Среди переданной техники, по данным ведомства, десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

На данный момент переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм и так далее.

«Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия. <…> Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне Минобороны Беларуси заявило о привлечении бойцов «Вагнера» к обучению своих вооруженных сил. А сегодня в Кремле опровергли слухи о том, что бойцы «Вагнера» добрались до одного из ядерных хранилищ во время июньского мятежа.