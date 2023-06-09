Дирекция парков и скверов Казани заявила о желании создать парк на месте «Кырлая»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова заявила о желании создать новое общественное пространство на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай». С предложением выкупить эту землю и превратить ее в парк к дирекции обратились горожане.

«Мы тоже очень хотим, чтобы там был парк. Тем более, что там рядом планируется создание парка „Манзара“, и было бы идеально соединить эти две территории, <...> дойти до Центра семьи „Казан“... Это была бы красивая, связная история», — сказала Латыпова.

При этом она призналась, что не знает о планах города по поводу этой территории, так как дирекция занимается «только активированием» уже созданных общественных пространств, а не их строительством.

Предполагается, что парк «Манзара» станет одним из 12 общественных пространств на берегу Казанки – он будет расположен между Кремлевской и Кировской дамбами.

Также Латыпова сообщила, что разработанный французским архитектором Мишелем Пена проект создания «Парка горизонтов» у «Чаши» все-таки будет реализован – исполком пытается вписать его в генплан города.

Напомним, сносить парк аттракционов «Кырлай» в Казани начали в апреле прошлого года. Предполагалось, что на этом месте будет построена Соборная мечеть, а сам «Кырлай» перенесут на площадку близ торгового центра «Парк Хаус». Однако из представленного в конце мая проекта архитекторов стало ясно, что мечеть будут строить на территории Адмиралтейской слободы – это будет необычное здание в виде черного куба на воде.

Что касается парка аттракционов, то до конца июня планируется ввести в эксплуатацию парк «Тулпар» – его создают на территории около ипподрома. Он станет временной заменой «Кырлаю» до реализации масштабного проекта.