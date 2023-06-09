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В Казани раскрыли судьбу проекта архитектора Мишеля Пена по созданию набережной у «Чаши»
В Казани все-таки появится «Парк горизонтов», концепцию которого разработал французский архитектор Мишель Пена еще два года назад. Его проект включает в себя развитие берега Казанки вдоль улицы Сибгата Хакима от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Сейчас исполком города планирует увязать проект благоустройства с генпланом, сообщила руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.
«Сейчас, насколько мне известно, исполнительный комитет подготовил предложение по увязке проекта благоустройства парка с генеральным планом и концепцией проектируемой территории, – сказала Латыпова. – Мы очень надеемся, что эти работы закончатся как можно скорее, чтобы мы получили поскорее еще одну благоустроенную набережную <…>».
Казань может «похвастаться» уже благоустроенными набережными, добавила Латыпова. «Таких набережных я не видела нигде – у нас есть доступ к воде, есть натуральное покрытие, такие сервисы как барбекю-зона на набережной озера Кабан. И все это может существовать и на набережной Казанки <…>», – сказала она.
Напомним, концепцию ландшафтного развития территории правого берега Казанки у «Чаши» Мишель Пена представил в 2021 году. Мэр города Ильсур Метшин тогда отмечал, что реализация концепции «задаст новый стандарт в благоустройстве общественных пространств». Предполагается, что «Парк горизонтов» станет одним из 12 прибрежных парков, которые появятся вдоль Казанки.
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