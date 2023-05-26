Создатели парка аттракционов «Тулпар» в Казани опровергли сообщения об открытии 1 июня

Сообщения о том, что парк аттракционов «Тулпар» в Казани откроется 1 июня, не соответствуют действительности, заявили создатели проекта. Откроется он позже, причем пока не станет альтернативой «Кырлаю», так как это лишь небольшой парк развлечений, который создают на время реализации масштабного проекта. Об открытии парка в День защиты детей написали многие местные и федеральные СМИ.

«Мы планируем открытие в первой половине июня, но конкретной даты сейчас назвать сложно, так как аттракционы должны быть не просто смонтированы, но и пройти установленную законом сертификацию. После прохождения всех необходимых этапов, мы, конечно же, сможем вас обрадовать конкретной датой открытия. 1 июня открытия не планируется», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях проекта.

Кроме того, опровергается, что «Тулпар» станет альтернативой парка «Кырлай» – по словам создателей, открытие большого парка аттракционов планируется позже, а сейчас, на время строительства, для горожан откроют лишь небольшой уютный парк с развлечениями для всей семьи.

Находиться «Тулпар» действительно будет около нового ипподрома, карту с его местом расположения пообещали опубликовать позже.

«Доверяйте только проверенным источникам и не распространяйте слухи», – подчеркнули создатели парка.