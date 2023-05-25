Соборную мечеть в Казани построят в виде черного куба «на воде» – представлены эскизы

Представлена новая концепция Соборной мечети в Казани – эскизы культового объекта появились на сайте архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». В пояснении к снимкам говорится, что мечеть будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги с помощью общественной площади. Здание представляет собой черный куб, в центре которого находится молельный зал.

По задумке авторов, традиционная для мечети форма купола должна отсылать к расположению молящихся вокруг Каабы. По периметру здания планируется организовать музей истории ислама.

Предполагается, что облик здания будет сочетать в себе светское и религиозное направления. Каменные блоки фасада планируется сдвинуть так, чтобы в кладке образовались просветы.

Купол зала можно будет увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. У мечети будет единственный минарет со смотровой площадкой. Так как ее построят на воде, то будет раскрыто значение слова «минарет» – в переводе с арабского оно означает «маяк», который символизирует духовный ориентир для верующих и в то же время является ориентиром в городе.

Напомним, в ДУМ РТ сообщали, что активная фаза строительства казанской Соборной мечети должна начаться этим летом. Отмечалось, что эскизный проект здания уже готов и сейчас «подытоживаются технические характеристики сооружения и нужное количество стройматериалов для его постройки».

Кроме того, заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин рассказывал на пресс-конференции в «Татар-информе», что рядом с будущей Соборной мечетью планируется построить мусульманскую школу.