Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Соборную мечеть в Казани построят в виде черного куба «на воде» – представлены эскизы
Представлена новая концепция Соборной мечети в Казани – эскизы культового объекта появились на сайте архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». В пояснении к снимкам говорится, что мечеть будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги с помощью общественной площади. Здание представляет собой черный куб, в центре которого находится молельный зал.
По задумке авторов, традиционная для мечети форма купола должна отсылать к расположению молящихся вокруг Каабы. По периметру здания планируется организовать музей истории ислама.
Предполагается, что облик здания будет сочетать в себе светское и религиозное направления. Каменные блоки фасада планируется сдвинуть так, чтобы в кладке образовались просветы.
Купол зала можно будет увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. У мечети будет единственный минарет со смотровой площадкой. Так как ее построят на воде, то будет раскрыто значение слова «минарет» – в переводе с арабского оно означает «маяк», который символизирует духовный ориентир для верующих и в то же время является ориентиром в городе.
Напомним, в ДУМ РТ сообщали, что активная фаза строительства казанской Соборной мечети должна начаться этим летом. Отмечалось, что эскизный проект здания уже готов и сейчас «подытоживаются технические характеристики сооружения и нужное количество стройматериалов для его постройки».
Кроме того, заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин рассказывал на пресс-конференции в «Татар-информе», что рядом с будущей Соборной мечетью планируется построить мусульманскую школу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»